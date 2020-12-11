Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пишет РБК-Украина.

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку.

Из-за увеличения смертности глава ВОЗ призвал жителей планеты внимательно обдумать свои планы относительно новогодних празднований.

— Праздничный сезон — это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры предосторожности, — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.