Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.
Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пишет РБК-Украина.
По его словам, наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку.
Из-за увеличения смертности глава ВОЗ призвал жителей планеты внимательно обдумать свои планы относительно новогодних празднований.
— Праздничный сезон — это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры предосторожности, — подчеркнул глава ВОЗ.
Ранее сообщалось, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.
Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пишет РБК-Украина.
По его словам, наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку.
Из-за увеличения смертности глава ВОЗ призвал жителей планеты внимательно обдумать свои планы относительно новогодних празднований.
— Праздничный сезон — это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры предосторожности, — подчеркнул глава ВОЗ.
Ранее сообщалось, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.