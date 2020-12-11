В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.

— Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз, - отметил он.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.