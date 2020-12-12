После международной бизнес-конференции в американском городе Бостон, которая состоялась 26-27 февраля 2020 года, заразились коронавирусом от 205 тысяч до 300 тысяч человек во всем мире. На мероприятии присутствовало около ста человек с COVID-19.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на исследование во главе с инфекционистом Джейкобом Лемье из Массачусетской больницы общего профиля.

Специалисты установили, что к мероприятию имели отношение около 100 случаев коронавируса. А затем участники разъехались по всей планете, разнеся инфекцию.

Согласно полученным данным, примерно 1,6% инфицирований коронавирусом в 29 штатах США связаны с бостонской конференцией. При этом только в одном штате Флорида выявили 71 450 COVID-случаев, имеющих отношение к указанному бизнес-мероприятию.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.