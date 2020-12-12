Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 885 039 случаев инфицирования, из них 494 001 человек выздоровел и 14 998 — умерли от осложнений.

Госпитализировали за прошедшие сутки 3001 пациента. Лаборатории провели 61 571 тестирование: 40967 методом и 20604 За все время у нас провели почти 5 млн ПЦР-тестов — 4 998 266.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Напоммним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.