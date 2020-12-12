В Украине за минувшие сутки, 11 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 13 653 пациентов, а умерли от осложнений — 243.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 885 039 случаев инфицирования, из них 494 001 человек выздоровел и 14 998 — умерли от осложнений.
Госпитализировали за прошедшие сутки 3001 пациента. Лаборатории провели 61 571 тестирование: 40967 методом ПЦР и 20604 ИФА-тесты. За все время у нас провели почти 5 млн ПЦР-тестов — 4 998 266.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Напоммним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.
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В Украине за минувшие сутки, 11 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 13 653 пациентов, а умерли от осложнений — 243.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 885 039 случаев инфицирования, из них 494 001 человек выздоровел и 14 998 — умерли от осложнений.
Госпитализировали за прошедшие сутки 3001 пациента. Лаборатории провели 61 571 тестирование: 40967 методом ПЦР и 20604 ИФА-тесты. За все время у нас провели почти 5 млн ПЦР-тестов — 4 998 266.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Напоммним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.