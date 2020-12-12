По состоянию на 10:00 12 декабря в Николаевской области зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 23864 (+386) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1081 (+20) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 306, всего выздоровели — 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 — 392, за сутки — 11.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 11 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 13 653 пациентов, а умерли от осложнений — 243.
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По состоянию на 10:00 12 декабря в Николаевской области зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 23864 (+386) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1081 (+20) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 306, всего выздоровели — 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 — 392, за сутки — 11.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 11 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 13 653 пациентов, а умерли от осложнений — 243.