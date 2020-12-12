По состоянию на 10:00 12 декабря в Николаевской области зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 23864 (+386) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 16295 (+260);

Первомайск - 848;

Южноукраинск - 727 (+15);

Вознесенск - 669 (+1);

Очаков - 387 (+8);

Арбузинский район - 171 (+5);

Баштанский район - 308 (+11);

Березанский район - 294 (+7);

Братский район - 147 (+11);

Березнеговатский район - 126 (+6);

Веселиновский район - 228;

Витовский район - 806 (+19);

Вознесенский район - 221 (+1);

Врадиевский район - 188;

Еланецкий район - 101;

Доманевский район - 227;

Казанковский район - 264 (+1);

Кривоозерский район - 214;

Николаевский район - 289 (+1);

Новобугский район - 176 (+1);

Новоодесский район - 364 (+15);

Очаковский район - 164 (+7);

Первомайский район - 339 (+3);

Снигиревский район - 311 (+14).

Заболевание COVID-19 установлен в 1081 (+20) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 306, всего выздоровели — 10745. Умерло всего от последствий COVID-19 — 392, за сутки — 11.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 11 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 13 653 пациентов, а умерли от осложнений — 243.