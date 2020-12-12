Семье умершего от COVID-19 врача из Николаева выплатят моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона гривен.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что его лично возмутило история, которая произошла с медиком из Николаева Галиной Колянчиковой.

Так, семье семейной врача отказали в компенсации после ее смерти от осложнений после коронавирусной инфекции. Такое решение в Николаеве приняла специальная комиссия, аргументировав это тем, что работники амбулатории, где работала женщина, сообщили, что она заразилась не на работе, а дома от своего мужа, который работает врачом-хирургом.

— Я считаю, что механизм установления такого профессионального заболевания наших врачей должен быть упрощенным. Мы поставили этот вопрос на контроль, пообщались с местными властями. Выяснилось, что некоторые представители комиссии имели личный конфликт с госпожой Галиной. В ОГА выяснили все обстоятельства, обновили состав комиссии и пересмотрели решение, — рассказал Степанов.

По его словам, департамент здравоохранения принял решение что заболевание врача связано с ее профессиональной деятельностью и семья имеет право на компенсацию, предусмотренную государством в размере 1,5 миллиона гривен.

Напомним, повторное расследование смерти семейного врача Николаевского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Галиной Колянчиковой, показало, что медик все-таки заразилась коронавирусом на рабочем месте, поэтому ее родным положена выплата компенсации.