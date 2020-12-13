В Вознесенске Николаевской области на территории частного домовладения конь провалился в колодец глубиной 2 метра.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения вчера вечером в 22:45.

На место был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

С помощью пожарных рукавов спасатели обвязали коня по кличке Орлик и вытащили животное из ямы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль столкнулся с конем. Водитель и животное погибли на месте.