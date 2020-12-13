|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:50
|Заход солнца:
|15:53
|Температура завтра:
|+1 C°
В Вознесенске Николаевской области на территории частного домовладения конь провалился в колодец глубиной 2 метра.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения вчера вечером в 22:45.
На место был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
С помощью пожарных рукавов спасатели обвязали коня по кличке Орлик и вытащили животное из ямы.
Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль столкнулся с конем. Водитель и животное погибли на месте.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
В Вознесенске Николаевской области на территории частного домовладения конь провалился в колодец глубиной 2 метра.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения вчера вечером в 22:45.
На место был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
С помощью пожарных рукавов спасатели обвязали коня по кличке Орлик и вытащили животное из ямы.
Ранее сообщалось, что в Одесской области автомобиль столкнулся с конем. Водитель и животное погибли на месте.