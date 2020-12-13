Сегодня, 13 декабря, около 16:10 на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz S550, за рулем которого находился 28-летний житель Киева, и микроавтобуса Рута-20, водителем которого был 56-летний местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП 4 пассажиров автомобиля Рута возрастом от 18 до 51 года и 8-летний ребенок получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они были доставлены в больницу. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Инцидент квалифицировали предварительно по части 1 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью в Николаеве полиция преследовала «КИА». столкнулись четыре авто, двое пострадавших.