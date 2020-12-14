В ночь на понедельник машинист электровоза на станции Подзамче во Львове наткнулся на тело мертвой женщины с ожогами.

Об этом 14 декабря сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Около 01:35 в городе Львове на станции Пидзамче, что практически в центре города, машинист резервного электровоза ВЛ80Т поезда №4202 обнаружил между путями 8 и 10 тело женщины с ожогами, – говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти – поражение электрическим током. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Как установили правоохранители, погибшая – это 15-летняя львовянка. О ее исчезновении накануне в полицию сообщили родители. По их словам, девочка ушла из дома 13 декабря и не вернулась.

Предварительно установлено, что она погибла во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай (часть 1 статьи 115 УК Украины).

До этого в Одессе подросток получил ожоги всего тела во время селфи на крыше поезда.