Вчера, 13 декабря, на улице Корабелов в Николаеве загорелось подсобное помещение продуктового магазина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Огнем были уничтожены кондиционер, 2 холодильника, телевизор, стеллаж и двери. Для ликвидации возгорания использовались 2 единицы техники и 8 человек, дополнительно работали сотрудники полиции, «Николаевоблэнерго», и «Николаевгаза».

Напомним, что 9 декабря в Николаеве и области произошли два пожара, в результате чего горели складское помещение и магазин.