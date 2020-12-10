Вчера, 9 декабря, в Николаеве и области произошли два пожара, в результате чего горели складское помещение и магазин.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 11:22 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС сообщили о возгорании в подвале складского помещения на улице Заводской в Николаеве. В 11:50 пожар ликвидировали два отделения 3-й спасательной части и дежурная смена оперативного-координационного центра. Установлено, что склад загорелся в результате короткого замыкания электросети, площадь пожара составила 5 м2.

Второй случай произошёл на улице Весенней садово-виноградного общества «Пруды», что в Витовской районе. О возгорании магазина на территории частного домовладения спасателям сообщили в 17:54. В 18:40 пожар ликвидировали, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при экплуатации печи.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, в Вознесенске загорелся частный дом.