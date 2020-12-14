В киберполиции предупреждают граждан, что моженники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники в сети Интернет выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных компенсационных выплат. С начала декабря 2020 года в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно преступники размещают видео, где Президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен.

В частности, в описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты, и при этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый.

Уточняется, что на странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

«Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получению электронной подписи, прохождению идентификации и т.п. В основном для этого используют встроенный чат-бот. После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам», — предупреждают в ведомстве.

В связи с этим в киберполиции призвали граждан быть бдительными и посоветовали получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним, а если же личная (персональная) информация была разглашена, обратиться в банк и заблокировать карту.

Также киберполиция советует гражданам в случае подозрения на мошеннические действия немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, что с 14 декабря на портале и в мобильном приложении «Дія» физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подать заявление на получение материальной помощи в связи с карантином.