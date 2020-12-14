На Сицилии началось извержение самого высокого вулкана Европы — Этна.

Об этом пишет Укринформ.

Извержение началось в 21:20 по местному времени в воскресенье, 13 декабря. Отмечается, что из кратера начали образовываться фонтаны лавы высотой до нескольких сотен метров, а сам вулкан выбросил столб пепла высотой 5 км.

Как известно, Этна — действующий старовулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе.

По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется в результате извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 км².

По разным данным, в горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

Напомним, из-за активизации вулкана на индонезийском острове Лембата свои дома были вынуждены покинуть 4628 человек. Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.