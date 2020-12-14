14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса COVID-19 от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте скончался премьер-министр королевства Эсватини (ранее — Свазиленд, — прим.) Амброз Дламини.

Об этом сообщает Daily Mail.

Амброз Дламини получил положительный тест на коронавирус еще в середине ноября, а в начале декабря был госпитализирован в одну из больниц Южно-Африканской Республики.

Почти через месяц после выявления болезни в Эсватини сообщили, что Амброз Дламини умер от коронавирусной инфекции. Это стало первым случаем смерти от коронавируса лидера государства.

Как сообщалось, у городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказала вторая почка.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику «Шарите». 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.