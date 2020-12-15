В Минске, на площади Независимости в ходе одиннадцатого Марша пенсионеров задержали более 90 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

Самый пожилой среди участников акции — мужчина 1937 года рождения.

Задержания начались спустя час после старта марша на площадке возле Красного костела, пенсионеров усадили в автобусы.

Изначально сообщалось о 40 задержанных.

В понедельник, 14 декабря, в Минске пенсионеры собрались на Марш мудрости против насилия и беззакония. Пенсионеры собрались на Площади Независимости в Минске с национальными флагами. Они ходили вокруг елки и кричали «Уходи!», «Да здравствует Беларусь!».

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Александра Лукашенко, который единолично руководит страной 26 последних лет.

После массовых фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки — они продолжаются уже более трех месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

По данным лидера оппозиции Светланы Тихановской, с начала протестов в Беларуси убили восемь человек. Силовики применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.

23 сентября диктатора Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. Церемония инаугурации прошла тайно. Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси. 5 ноября истек срок его полномочий.