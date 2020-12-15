Американская компания-разработчик антикоронавируснои вакцины Moderna Inc. пострадала от хакерских атак.
Об этом сообщает Укринформ.
Информацию о несанкционированном доступе киберпреступников к своим данным компания получила от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В распоряжении данной структуры были документы, связанные с предварительным переговорами относительно препарата-кандидата на вакцину против COVID-19 разработки Moderna Inc. Именно эта информация представляла собой интерес для злоумышленников, и, впоследствии, они ее получили.
Moderna сообщила, что документы, предоставленные ею агентству EMA, не включали никакой информации, идентифицирующей отдельных участников исследования. Пока нет информации о том, что любые участники были идентифицированы любым образом.
Напомним, что Украина и Израиль вместе будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19. Кроме того, Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины известных международных компаний. До этого израильская сторона подписала контракт с компанией Pfizer на поставку 8 миллионов доз вакцины.
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Американская компания-разработчик антикоронавируснои вакцины Moderna Inc. пострадала от хакерских атак.
Об этом сообщает Укринформ.
Информацию о несанкционированном доступе киберпреступников к своим данным компания получила от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В распоряжении данной структуры были документы, связанные с предварительным переговорами относительно препарата-кандидата на вакцину против COVID-19 разработки Moderna Inc. Именно эта информация представляла собой интерес для злоумышленников, и, впоследствии, они ее получили.
Moderna сообщила, что документы, предоставленные ею агентству EMA, не включали никакой информации, идентифицирующей отдельных участников исследования. Пока нет информации о том, что любые участники были идентифицированы любым образом.
Напомним, что Украина и Израиль вместе будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19. Кроме того, Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины известных международных компаний. До этого израильская сторона подписала контракт с компанией Pfizer на поставку 8 миллионов доз вакцины.