В Хмельницкой области мужчина угрожал врачам и правоохранителям, потому что не хотел в больницу. Позже его пришлось задерживать спецназовцам.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Произошел инцидент 13 декабря в селе Богдановка Деражнянского района. У 39-летнего мужчины были проблемы со здоровьем, и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с отцовским ружьем в руках. Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия.

Почти 3 часа бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, хаотично выстрелил около 20 раз в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей.

Через некоторое время правоохранители провели штурм и задержали правонарушителя. Утверждают, что оружие и спецсредства не применяли. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам статьи 348 (покушение на убийство работника правоохранительных органов в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования правоохранители планируют назначить мужчине амбулаторно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что в центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds. Его задержали и, как выяснилось, гранаты у него не было.