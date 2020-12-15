В течение текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Однако ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Авдеевки. Боевики совершали обстрел из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное оккупанты дважды применили гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером пророссийские боевики обстреливали украинские позиции вблизи Шумов. Огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумел.

«Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народные депутаты до 31 декабря 2021 года продлили действие законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.