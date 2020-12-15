Канада продолжит борьбу за отстаивание прав родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Иране на справедливость и надлежащее возмещение.

Об этом говорится в отчете, подготовленном специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральфом Гудейлом, пишет Укринформ.

— Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за уничтожение PS752 и над отысканием определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и государствам-участникам, — отмечается в отчете.

В документе также отмечается, что Канада «решительно настроена выражать свое беспокойство по поводу того, что случилось с PS752, на всех надлежащих международных форумах, чтобы отразить гнев семей и помочь предотвратить такие условия и поведение, как то, что сделала небо над Тегераном в то судьбоносное утро таким опасным».

— Канада исследует все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства и международных организаций и агентств, чтобы напоминать миру о трагедии PS752, почтить память и помянуть жертв, добиться возмещения и сделать небо безопасным для международной гражданской авиации, — говорится в отчете.

В документе выражается поддержка канадской инициативы «Безопаснее небо», призванной исключить повторение трагедий самолетов рейса PS752 и MH17, а также содержится призыв уделять особое внимание потребностям родственников жертв авиакатастроф.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию об уничтожении вблизи Тегерана пассажирского самолета и ставит ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

Ранее сообщалось, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины». Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития.