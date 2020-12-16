Создатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга»Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку. Он это сделал в знак протеста против выдвижения против него нового обвинения.

Об этом сообщают администраторы канала.

По предыдущему обвинению Игоря Лосика должны были выпустить из заключения до 25 декабря. Теперь его обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, к голодовке присоединилась его жена Дарья Лосик.

— Игорю надоело терпеть все это свинство и быть разменной монетой в политических торгах. С него хватило полгода пыток и издевательств в нечеловеческих условиях в СИЗО на Володарского и в тюрьме в Жодино,— сообщила Дарья Лосик.

В «Беларуси головного мозга» целью голодовки назвали снятие всех обвинений, либо изменение меры пресечения.

Напомним, в Минске, на площади Независимости в ходе одиннадцатого Марша пенсионеров задержали более 90 человек.