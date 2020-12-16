Специальная мониторинговая миссия СММ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.
За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.
Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.
Напомним, за минувшие сутки 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Однако ситуация остается контролируемой.
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Специальная мониторинговая миссия СММ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.
За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.
Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.
Напомним, за минувшие сутки 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Однако ситуация остается контролируемой.