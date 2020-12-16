Должностные лица Генерального штаба наживались на военных Вооруженных Сил Украины, которые погибли на Донбассе. Проверку использования средств начали после обнародования программы журналистки Янины Соколовой.
Об этом сообщило Министерство обороны.
— Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок, — отметили в ведомстве.
В своей программе Янины Соколова говорила о фактах «заработка» на захоронениях украинских военных. В частности, отметила, что должностные лица Генерального штаба существенно завышали цену за услуги погребения.
В Минобороны отметили, что после аудита использования бюджетных средств и завершения служебного расследования будут решать вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
Должностные лица Генерального штаба наживались на военных Вооруженных Сил Украины, которые погибли на Донбассе. Проверку использования средств начали после обнародования программы журналистки Янины Соколовой.
Об этом сообщило Министерство обороны.
— Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок, — отметили в ведомстве.
В своей программе Янины Соколова говорила о фактах «заработка» на захоронениях украинских военных. В частности, отметила, что должностные лица Генерального штаба существенно завышали цену за услуги погребения.
В Минобороны отметили, что после аудита использования бюджетных средств и завершения служебного расследования будут решать вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.