Должностные лица Генерального штаба наживались на военных Вооруженных Сил Украины, которые погибли на Донбассе. Проверку использования средств начали после обнародования программы журналистки Янины Соколовой.

Об этом сообщило Министерство обороны.

— Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок, — отметили в ведомстве.

В своей программе Янины Соколова говорила о фактах «заработка» на захоронениях украинских военных. В частности, отметила, что должностные лица Генерального штаба существенно завышали цену за услуги погребения.

В Минобороны отметили, что после аудита использования бюджетных средств и завершения служебного расследования будут решать вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Напомним, денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.