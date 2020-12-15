Денежные компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших от COVID-19 врачей.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

По состоянию на 12 ноября известно о 236 смертей медиков от COVID-19, которым они заразились на работе. Спецкомиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что врачи действительно заразились на работе.

При этом полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков — 1 миллион 570 тысяч гривен на каждую семью.

22 семьи получили — по 210,2 тысяч гривен, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат. Среди семей умерших медработников, не получили выплаты — семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Дякую".

Венжинович умер 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена - тоже медик, и двое детей. Компенсации они не получили, потому что ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы медика указывали на COVID-19. Уже после смерти Венжиновича Минздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни.

Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений вызванных коронавирусом. Ему было 52 года.

В деле Гайды две комиссии подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе, но несмотря на это Фонд соцстрахования отказался платить и через суд оспаривает решение комиссий.

Олег Гайда

Также журналисты отмечают, что по подсчетам благотворителей, государство не обеспечило врачей средствами индивидуальной защиты. В частности, закупленных масок хватило на 15 дней работы, респираторов на 9 дней, а перчаток — по одной должен был получить каждый шестой медик. Закупки происходили еще летом.

Некоторые врачи говорят, что самостоятельно покупают и шьют себе защитные костюмы, также помогают волонтеры. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов отчитывается, что врачи обеспечены всем необходимым.

Напомним, повторное расследование смерти семейного врача Николаевского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Галиной Колянчиковой, показало, что медик все-таки заразилась коронавирусом на рабочем месте, поэтому ее родным положена выплата компенсации.