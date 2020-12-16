Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет Корреспондент.

Он уточнил, что в окружение попали миротворцы на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

— По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация, - сказал Никол Пашинян.

По его словам, есть сведения о том, что на данном участке армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен.

— Да, есть такая информация, - отметил он.

Ранее в Армении заявили, что потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций в Гадрутском районе. По данным СМИ, Азербайджан сопроводил их к постам российских миротворцам. А по другим данным, часть из них взяли в плен.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Совет Российсвкой Федерации одобрил использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.