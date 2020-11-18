Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Ою этом сообщает РИА Новости.

Согласно конституции России, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации. Однако российские миротворцы уже находятся в Нагорном Карабахе.

По словам председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, президент РФ Владимир Путин имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты, поскольку там погибли россияне.

Он также объяснил, что согласие Совета Федерации на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет. Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на 5 лет с возможностью продления срока.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, так как оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.