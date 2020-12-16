В штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.
Медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer, но у него началась сильная аллергическая реакция.
Теперь состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
NYT не уточняет, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что в США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо.
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
В штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.
Медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer, но у него началась сильная аллергическая реакция.
Теперь состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
NYT не уточняет, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что в США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо.