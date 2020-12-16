В штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer, но у него началась сильная аллергическая реакция.

Теперь состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

NYT не уточняет, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо.