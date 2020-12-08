В США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо.

Об этом говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, пишет РБК-Украина.

У всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.

Сообщается, что у одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца. Через три дня он умер.

Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии. Страна занимает второе место по количеству случаев заражения в мире.