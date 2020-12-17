Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет РБК-Украина.

Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).

— Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства, — говорится в заявлении.

Напомним, днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства. Позже стало известно, что за хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия.