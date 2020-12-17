Испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками.
Об этом сообщает DW.
В полиции Испании отмечают, что злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Также сообщается, что группировка, на следы которой правоохранители вышли еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки.
— Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании… В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой, — говорится в сообщении.
Как указывает DW, полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. Среди преступлений, к которым имеет отношение разоблаченная сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.
Напомним, ранее на въезде в Николаев полицейские задержали группу, грабившую дома жителей Николаевской и Днепропетровской областей.
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Испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками.
Об этом сообщает DW.
В полиции Испании отмечают, что злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Также сообщается, что группировка, на следы которой правоохранители вышли еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки.
— Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании… В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой, — говорится в сообщении.
Как указывает DW, полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. Среди преступлений, к которым имеет отношение разоблаченная сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.
Напомним, ранее на въезде в Николаев полицейские задержали группу, грабившую дома жителей Николаевской и Днепропетровской областей.