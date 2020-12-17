За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» два обстрела зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений — нет.

В штабе подчеркнули, что вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты выдвигают требование, которое невозможно выполнить.