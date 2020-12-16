Пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты выдвигают требование, которое невозможно выполнить.

Об этом написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

По словам Сергея Гармаша, пророссийские боевики требуют процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

— Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен, — пояснил он.

Кроме того, оккупанты продолжают блокировать доступ представителей Международного комитета Красного Креста и родственников пленных. За четыре месяца представители МККК смогли посетить четырех пленных.

— Из-за якобы карантинных ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-либо другой. В то же время на нашей территории, их людей посещают в местах заключения и МККК, и даже родственники, — добавил он.

Напомним, что украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.