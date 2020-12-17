В Николаевской области правоохранители заблокировали попытку Государственной исполнительной службы продать базу «Авиатор» в селе Рыбаковка по заниженной цене.

Также была нарушена процедура торгов, сообщили в пресс-группе СБУ в Николаевской области.

Указывается, что чиновники выставили за базу отдыха цену, которая в 7 раз меньше рыночной стоимости аналогичных объектов на побережье.

— Процедура выставления на продажу состоялась с многочисленными нарушениями законодательства. Потенциальные убытки бюджета могли составить около 7 миллионов гривен. В рамках начатого уголовного производства (по части 2 статьи 364 УК Украины) правоохранителями инициировано наложения ареста на объект коммунальной собственности базу отдыха «Авиатор». По материалам СБУ следственным судьей Центрального районного суда Николаева принято решение о приостановлении процедуры продажи базы отдыха, - указали в ведомстве.

Ранее прокуратура вернула в госсобственность базу отдыха «Солнечная» на берегу Черного моря.