Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил. По предварительной информации, он самовольно перешел на сторону противника.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Сообщается, что благодаря гуманитарной подгруппе в ТКГ украинской стороне передали тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ.
По предварительным данным, он 14 декабря в состоянии опьянения самовольно и без оружия перешел на сторону противника. Также сообщается, что он умер от алкогольной или наркотической интоксикации.
Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.
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Пророссийские боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил. По предварительной информации, он самовольно перешел на сторону противника.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Сообщается, что благодаря гуманитарной подгруппе в ТКГ украинской стороне передали тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ.
По предварительным данным, он 14 декабря в состоянии опьянения самовольно и без оружия перешел на сторону противника. Также сообщается, что он умер от алкогольной или наркотической интоксикации.
Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.