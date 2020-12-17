Развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей. У предыдущих глав Украины не получалось наладить диалог.

Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По его словам, украинским властям якобы не хватает «политического мужества».

— Перспективы развития отношений РФ с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей. Практически все предыдущие главы государства, и действующие, Владимир Олександрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, - заявил он.

Также Владимир Путин прокоментировал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что политика спонсировали американские спецслужбы.

В свою очередь, сам Алексей Навальный уверен, что покушение на него, устроенное сотрудниками ФСБ, было санкционировано президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».



