Президент России Владимир Путин прокоментировал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что политика спонсировали американские спецслужбы.

Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос российского журналиста, в ходе ежегодной конференции в четверг, 17 декабря.

– Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, никакое не расследование, легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу, - заявил Владимир Путин.

Он считает, что отравление было «трюком» для привлечения внимания мировой общественности.

– Это трюк, чтобы дотянуться до определенного уровня, сказать: относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба. Этот трюк политической борьбы применяется во всем мире. Не этими трюками надо пользоваться, надо свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране, - сказал президент.

В свою очередь, сам Алексей Навальный уверен, что покушение на него, устроенное сотрудниками ФСБ, было санкционировано президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».