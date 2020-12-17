В четверг, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем», — говорится в сообщении.

Так, боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Водяного начиная с ночи. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем.

Утром вблизи Водяного боевики использовали тяжелое вооружение — артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Еще один обстрел Водяного был совершен из вражеских гранатометов. На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.