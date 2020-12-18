В Украине за минувшие сутки, 17 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 630 человек. В то же время 12 тысяч 866 человек выздоровели и 260 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 944 тысячи 381 случай инфицирования, из них 561 тысячу 222 человека выздоровели и 16 тысяч 256 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях. Всего в больницы попали 2904 человека.

Напомним, Владимир Зеленский поставил задачу перед послами, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 уже в январе.