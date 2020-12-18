Утром в пятницу, 18 декабря, на улице Вячеслава Черновола в Николаеве автомобиль КамАЗ протаранил четыре припаркованных автомобиля и, пытаясь уехать, врезался в столб.

Об этом пишут Новости-Н.

КамАЗ ехал по улице Вячеслава Черновола в направлении улицы 3-й Продольной.

— Пожилой водитель не справился с управлением и поочередно протаранил четыре припаркованных автомобиля: «Лада», Chery, Chevrolet Lacetti и «Жигули». После совершения ДТП водитель пытался уехать с места происшествия: свернул на улицу 3-ю Продольную, въехал в столб, после чего остановился. На место происшествия вызвали полицию. Водитель грузовика так и не смог объяснить причину аварии прибывшим полицейским, - пишет СМИ.

Хозяин КамАЗа, который также приехал на место происшествия, в свою очередь утверждает, что он не отправлял данного водителя сегодня в рейс.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.