Правительство Дании заявило, что около 4 миллионов норок, убитых из-за мутировавшей формы коронавируса, будут эксгумированы и сожжены для предотвращения загрязнения.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
Работы запланированы на май, корда, по словам официальных лиц, риск заражения коронавирусом от мертвых животных минует.
Два захоронения вызывают большие споры, так как одно находится рядом с озером для купания, а другое — недалеко от источника питьевой воды. Жители жаловались на потенциальный риск заражения.
Министерство продовольствия и сельского хозяйства заявило в воскресенье, что правительство заручилось поддержкой парламента, чтобы выкопать норок в следующем году.
— Как только норки больше не будут заражены Covid-19, они будут отправлены на мусоросжигательный завод, где будут сожжены как коммерческие отходы, — сказали в министерстве.
Напомним, около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.
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Правительство Дании заявило, что около 4 миллионов норок, убитых из-за мутировавшей формы коронавируса, будут эксгумированы и сожжены для предотвращения загрязнения.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
Работы запланированы на май, корда, по словам официальных лиц, риск заражения коронавирусом от мертвых животных минует.
Два захоронения вызывают большие споры, так как одно находится рядом с озером для купания, а другое — недалеко от источника питьевой воды. Жители жаловались на потенциальный риск заражения.
Министерство продовольствия и сельского хозяйства заявило в воскресенье, что правительство заручилось поддержкой парламента, чтобы выкопать норок в следующем году.
— Как только норки больше не будут заражены Covid-19, они будут отправлены на мусоросжигательный завод, где будут сожжены как коммерческие отходы, — сказали в министерстве.
Напомним, около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий