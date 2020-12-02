Около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудник ветеринарной и пищевой администрации Дании Стэн Мортенсен рассказал, что ежегодно из ферм страны бегут более тысячи норок. По предварительным оценкам, в этом году из датских ферм сбежало около 5% норок. Вполне вероятно, что некоторые животные были инфицированы коронавирусом.

Эти норки могут распространять коронавирус среди диких животных. Мортенсен уверен, что уничтожение всего поголовья норок в Дании не спасло страну от мутаций вируса, который переносят эти животные.

Напомним, первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.