Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса. Решение приняли, учитывая ситуацию в Дании, где коронавирус распространился почти на 300 норковых фермах.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и мореплавания Ирландии.

В заявлении отметили, что до сих пор среди ирландских норок не было ни одного положительного результата теста на заражение коронавируса.

Однако Минздрав Ирландии предложил «действовать на опережение» и уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах, чтобы минимизировать или полностью устранить риск распространения болезни. В органах здравоохранения считают, что фермерские норки представляют постоянный риск для людей заразиться мутировавшим коронавирусом.

Пока Министерство сельского хозяйства еще обдумывает эту рекомендацию. Там отметили, что сначала проведут консультации с фермерами, которые выращивают этих животных.

Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.

Кроме того, глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.