Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса. Решение приняли, учитывая ситуацию в Дании, где коронавирус распространился почти на 300 норковых фермах.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и мореплавания Ирландии.
В заявлении отметили, что до сих пор среди ирландских норок не было ни одного положительного результата теста на заражение коронавируса.
Однако Минздрав Ирландии предложил «действовать на опережение» и уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах, чтобы минимизировать или полностью устранить риск распространения болезни. В органах здравоохранения считают, что фермерские норки представляют постоянный риск для людей заразиться мутировавшим коронавирусом.
Пока Министерство сельского хозяйства еще обдумывает эту рекомендацию. Там отметили, что сначала проведут консультации с фермерами, которые выращивают этих животных.
Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.
Кроме того, глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса. Решение приняли, учитывая ситуацию в Дании, где коронавирус распространился почти на 300 норковых фермах.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и мореплавания Ирландии.
В заявлении отметили, что до сих пор среди ирландских норок не было ни одного положительного результата теста на заражение коронавируса.
Однако Минздрав Ирландии предложил «действовать на опережение» и уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах, чтобы минимизировать или полностью устранить риск распространения болезни. В органах здравоохранения считают, что фермерские норки представляют постоянный риск для людей заразиться мутировавшим коронавирусом.
Пока Министерство сельского хозяйства еще обдумывает эту рекомендацию. Там отметили, что сначала проведут консультации с фермерами, которые выращивают этих животных.
Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.
Кроме того, глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов