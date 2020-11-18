Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.

Министр также заявил, что в его ведомстве были допущены ошибки, и он «несет за это ответственность», сообщает «Датское радио».

— У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства, - сказал Могенс Йенсен.

Также он добавил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок на зверофермах Дании. Министр попросил прощения у «заводчиков норок, которые оказались в сложной ситуации».

Решение покинуть свой пост Могенс Йенсен принял после того, как подвергся острой критике со стороны парламентских партий и жителей страны, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.

Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.