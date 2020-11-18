Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.
Министр также заявил, что в его ведомстве были допущены ошибки, и он «несет за это ответственность», сообщает «Датское радио».
— У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства, - сказал Могенс Йенсен.
Также он добавил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок на зверофермах Дании. Министр попросил прощения у «заводчиков норок, которые оказались в сложной ситуации».
Решение покинуть свой пост Могенс Йенсен принял после того, как подвергся острой критике со стороны парламентских партий и жителей страны, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.
Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.
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Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с забоем миллионов норок, у которых нашли коронавирус.
Министр также заявил, что в его ведомстве были допущены ошибки, и он «несет за это ответственность», сообщает «Датское радио».
— У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства, - сказал Могенс Йенсен.
Также он добавил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок на зверофермах Дании. Министр попросил прощения у «заводчиков норок, которые оказались в сложной ситуации».
Решение покинуть свой пост Могенс Йенсен принял после того, как подвергся острой критике со стороны парламентских партий и жителей страны, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.
Ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов