СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 18-го до вечера 20 декабря 98 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно — на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 303/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 21 декабря.

— В период с вечера 18-го до вечера 20 декабря в Донецкой области Миссия зафиксировала по крайней мере 98 нарушений режима прекращения огня (в том числе 16 взрывов неопределенного происхождения, среди которых — 1 разрыв), — говорится в отчете.

Отмечается, что 79 нарушений были зафиксированы днем 20 декабря в районе к северу от н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка).

— В период с вечера 18-го до вечера 20 декабря в Луганской области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе северо-западнее н. п. Пионерское (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Луганска) — указывают в СММ.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала по крайней мере 4185 нарушений режима прекращения огня. Среди них: 1906 взрывов, 244 неопределенных боеприпаса в полете, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету, а также 1939 очередей и выстрелов.

Как сообщалось, вчера боевики совершили обстрел в районе населенного пункта Горловка Донецкой области. Ранения получили двое бойцов ООС.