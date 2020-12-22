В Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировали 8 тысяч 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 14 тысяч 20 человек выздоровели и 232 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине обнаружили 979 тысяч 506 случаев инфицирования, из них 600 тысяч 288 человека выздоровели и 16 тысяч 897 — умерли от осложнений.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях. Госпитализации нуждались 1318 человек.
Напомним, Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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В Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировали 8 тысяч 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 14 тысяч 20 человек выздоровели и 232 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине обнаружили 979 тысяч 506 случаев инфицирования, из них 600 тысяч 288 человека выздоровели и 16 тысяч 897 — умерли от осложнений.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях. Госпитализации нуждались 1318 человек.
Напомним, Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.