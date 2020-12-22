По состоянию на 22 декабря в мире за сутки диагностировали более 500 тысяч новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 8 тысяч 724 ковид-больных.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В мире обнаружили 514 тысяч 441 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 171 тысяч 763 новых больных зафиксировано в странах Европы.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировали 8 тысяч 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 14 тысяч 20 человек выздоровели и 232 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 22 декабря в мире за сутки диагностировали более 500 тысяч новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 8 тысяч 724 ковид-больных.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В мире обнаружили 514 тысяч 441 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 171 тысяч 763 новых больных зафиксировано в странах Европы.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировали 8 тысяч 513 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 14 тысяч 20 человек выздоровели и 232 — умерли от осложнений.