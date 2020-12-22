Российские оккупанты предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных вблизи Водяного в районе проведения операции Объединенных сил.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, для этого враг использовал переносной комплекс минирования.
Всего с начала суток российские гибридные войска пять раз обстреляли позиции украинских подразделений у Водяного, Луганского и Пивденного.
Подконтрольные Кремлю боевики вернулись к использованию запрещенного тяжелого вооружения — 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерийской системы.
В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.
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Российские оккупанты предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных вблизи Водяного в районе проведения операции Объединенных сил.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, для этого враг использовал переносной комплекс минирования.
Всего с начала суток российские гибридные войска пять раз обстреляли позиции украинских подразделений у Водяного, Луганского и Пивденного.
Подконтрольные Кремлю боевики вернулись к использованию запрещенного тяжелого вооружения — 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерийской системы.
В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.