Российские оккупанты предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных вблизи Водяного в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, для этого враг использовал переносной комплекс минирования.

Всего с начала суток российские гибридные войска пять раз обстреляли позиции украинских подразделений у Водяного, Луганского и Пивденного.

Подконтрольные Кремлю боевики вернулись к использованию запрещенного тяжелого вооружения — 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерийской системы.

В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.