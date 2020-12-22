Боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм. Тем самым они нарушают договоренности относительно их отвода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений.

Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ продолжаются сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетам противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.

Напомним, в рамках договоренностей ТКГ на Донбассе предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, на применение огневых средств.

В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.