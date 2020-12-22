Во вторник, 22 декабря, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Однако в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, боевики применили запрещенное вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, а позже несколько раз открывали неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

Также оккупанты осуществили дистанционное минирование местности вблизи Водяного восьми минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Кроме того, боевики использовали против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра недалеко Луганского и Пивденного.

Также оккупанты обстреливали Пивденное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм.