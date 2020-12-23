Избранный президент США Джо Байден заявил, что хакерам, которые недавно совершили серию кибератак, удалось похитить важные данные американского бизнеса и властей. Он призвал администрацию Дональда Трампа назвать тех, кто стоит за этими кибератаками.
Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Делавэр, пишет РБК-Украина.
— Эта атака была тщательно спланированной. Тем, кто это совершил, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы. Хакеры похитили важную информацию у нашего технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США, — подчеркнул Джо Байден.
Байден также заострил внимание на том, что ответственным за совершенные кибератаки считают Российскую Федерацию.
— Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, освободив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и Госдепе, — добавил политик.
Напомним, Джо Байден ранее заявил, что сразу после инаугурации сделает приоритетным вопрос кибербезопасности и пригрозил всем, кто окажется причастным к кибератакам на США.
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Избранный президент США Джо Байден заявил, что хакерам, которые недавно совершили серию кибератак, удалось похитить важные данные американского бизнеса и властей. Он призвал администрацию Дональда Трампа назвать тех, кто стоит за этими кибератаками.
Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Делавэр, пишет РБК-Украина.
— Эта атака была тщательно спланированной. Тем, кто это совершил, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы. Хакеры похитили важную информацию у нашего технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США, — подчеркнул Джо Байден.
Байден также заострил внимание на том, что ответственным за совершенные кибератаки считают Российскую Федерацию.
— Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, освободив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и Госдепе, — добавил политик.
Напомним, Джо Байден ранее заявил, что сразу после инаугурации сделает приоритетным вопрос кибербезопасности и пригрозил всем, кто окажется причастным к кибератакам на США.