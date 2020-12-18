Джо Байден заявил, что сразу после инаугурации сделает приоритетным вопрос кибербезопасности и пригрозил всем, кто окажется причастным к кибератакам на США.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном штабом избранного президента, передает «Укринформ».

— Я хочу четко заявить: моя администрация определит безопасность в киберпространстве приоритетом на всех уровнях власти. И с момента обретения полномочий мы сделаем борьбу за кибербезопасность приоритетной, — отметил Джо Байден.

Он подчеркнул, что кибербезопасность станет императивом для правительства и пообещал усилить партнерские отношения с частным сектором и расширить инвестиции в этой сфере.

— Однако хорошей защиты недостаточно — нам нужно воспрепятствовать нашим противниками и удержать их от масштабных кибератак, — указал избранный президент США.

По мнению Джо Байдена, добиться этого можно, если вместе с союзниками и партнерами предъявить «существенную цену» всем, кто причастен к кибератакам.

— Наши противники должны знать, что как президент я не буду стоять в стороне во время кибератак на наше государство, — подчеркнул Джо Байден.

Напомним, накануне Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.